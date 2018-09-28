В Хабаровске впервые на Дальнем Востоке и Сибири пройдет Фестиваль циркового искусства

В Хабаровске на территории детского счастья 1 декабря стартует первый дальневосточный фестиваль циркового искусства.

В I Дальневосточном фестивале циркового искусства будут принимать участие любительские цирковые коллективы и отдельные исполнители независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. Возраст участников от 5 лет и старше.

Лучшие коллективы будут рекомендованы для участия во всероссийских и международных цирковых фестивалях.

Стоит отметить, что от Урала до Тихого океана не проводится ни одного

- В Хабаровске есть две студии. Мы с ними сотрудничаем. Ребята из этих студий нам помогали продвигать представления в Хабаровском цирке. За это помимо того, что бесплатно ходят в цирк, дети имеют возможность и общаться с профессиональными циркачами, - рассказал Олег Федосеев, генеральный директор Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры (КНОТОК) - Потрясающая цирковая студия работает в Амурске. В Приморье есть аналогичные детские коллективы. Мы и подумали: а почему бы не сделать межрегиональный детский цирковой фестиваль? Я поделился этой идеей в Российском Доме народного творчества. Там финансово поддержали эту идею.

- Что это дает детям?

- Они влюблены в цирк. Они даже не могут представать, как можно не уметь стоять на трубах, не уметь сесть на шпагат и сделать сальто-мортале! А когда ребенок надевает костюм рыжего клоуна, это совсем другой маленький человек!

Почему мы ратуем за детские фестивали, за детские центры? Кстати, мы оказываем помощь зоосаду. Если раньше просто были дружеские отношения, то сейчас партнерские. Мы же понимаем, что любовь к животным, семейные ценности формируются в детском возрасте. Ребенок один в цирк не ходит, он ходит с мамой или папой, или дедушкой с бабушкой.

Прием заявок в КГАУК «КНОТОК» производится по e-mail: cntidd@mail.ru или по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 63, телефон/факс 8 (4212) 32-96-09 – контактное лицо - заведующий отделом любительского творчества - Попова Лилия Анатольевна.

Учредители и организаторы фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Хабаровского края, федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова» (далее – ГРДНТ им. В.Д. Поленова), краевое государственное автономное учреждение культуры «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» (далее – КГАУК «КНОТОК»)

Место проведения фестиваля: Хабаровский краевой цирк, ул. Краснореченская, 102.