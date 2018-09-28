Бди в Хабаровском крае: Дичайший туризм - пять трупов за неделю

В Хабаровском крае смерти рыбаков и таежных экстремалов вновь становятся приметой наступления дальневосточной осени

Пять трупов за неделю, в четыре раза больше тревожных выездов и вылетов поисковых групп за месяц – таков промежуточный итог фатальных неудач среди любителей активного отдыха в сентябре. Осень золотая манит на природу романтиков, которые, похоже, все меньше пекутся о собственной безопасности. Рыбаки, охотники, грибники и туристы - основной список группы риска для спасателей МЧС.

В последнем на сегодняшний день и самом массовом случае гибели, 20 сентября, спасти кого-нибудь уже не оставалось шансов. Водолазы из подразделения ДВРПСО ныряли на дно Амура, чтобы прикрепить трос к автомобилю с утопленниками. В Комсомольском районе Хабаровского края рыбаки в микроавтобусе утонули в реке. О трагическом инциденте в третьем часу ночи на телефон экстренной службы сообщили очевидцы.

Четверо мужчин отправились на рыбалку в село Верхняя Эконь и заночевали в микроавтобусе. О дальнейшем у следственных органов есть пока что лишь предположения. Возможно, что после того, как рыбаки уснули в салоне, неисправный автомобиль самопроизвольно скатился с крутого берега в реку Амур. Эту версию сможет подтвердить или опровергнуть техник-эксперт после исследования исправности всей тормозной системы и парковочного тормоза «Тойоты Таун-Айс». Пока же не исключается, что сам водитель не справился с управлением и допустил скатывание автомобиля в воду. По словам одного из местных жителей, в ту ночь рыбаки распивали спиртное и находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- Возможно, водитель пытался развернуться (рычаг скорости остался на «нейтралке»), но на пятачке, где расстояние между скалой и водой составляет около десяти метров, ему не удалось завершить маневр, и машина скатилась в воду. Окна в салоне были закрыты, люди оказались заблокированы и погибли, — рассказал Евгений Грязнов, руководитель Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Никто из находившихся внутри не спасся. Все четверо так и остались в микроавтобусе. Но это не значит, что люди были пьяны настолько, что захлебнулись в воде после того, как она стала заполнять «Тойту». Согласно законам физики в заполненном воздухом салоне автомобиля после его погружения в воду возникает эффект разницы давлений. Водная среда с такой силой прижимает двери и стекла машины к рамам, что остается лишь один способ выбраться из западни – разбить стекло, чтобы через него вынырнуть наружу. Очевидно, погибшие рыбаки не сумели сделать этого. Все стекла в микроавтубусе остались целы, а двери в тот момент, когда «Таун-Айс» с трупами буксиром вытянули на берег, были закрыты. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководством следственного отдела по Комсомольску-на-Амуре. По факту гибели мужчин следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личности мужчин и причина их смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировал происшествие Илья Гудков, помощник руководителя СУ по Хабаровскому краю СК России.

Примерно те же соображения - о принятии решения насчет дальнейших процессуальных действий по окончании проверки - сотрудники следственного комитета высказали и о другом недавнем событии. В обоих случаях вероятность криминальной подоплеки крайне низка, но следователи, навидавшись всякого за свою практику, категорически отказываются делать поспешные выводы.

Примерно за сутки до трагедии в Комсомольском районе у села Верхняя Эконь другая беда случилась в Верхнебуреинском районе, на Урми. При туристическом сплаве по этой своенравной реке погиб один из четверых туристов. Остальные выжили и вызвали спасателей на помощь по спутниковому телефону.

- Группа из четырех жителей Биробиджана совершала сплав по реке на байдарках. На свой маршрут они вышли 18 сентября. На машине из п. Сулук они добрались до устья реки Лакка и, пересев на лодки, отправились вниз по течению. Конечной точкой недельного пути должен был стать поселок Кукан. Примерно через 15 километров пути по реке Урми, по словам туристов, байдарку одного из мужчин закрутило сильным течение, и он оказался в воде. Мужчина был без спасательного жилета и никакую защитную экипировку также не надел. Товарищи вытащили его на берег, но все попытки спасти 41-летнего мужчину оказались безуспешными. Туристы дожидались помощи на берегу, куда и прибыл вертолет Ми-8 со спасателями авиационно-спасательного центра и Дальневосточного регионального отряда МЧС России, – сообщила мне Елена Чувашова, сотрудник пресс-службы ДВРПСО МЧС России

По словам одного из выживших туристов, погибший обкатывал в одиночку свое новое приобретение, двухместную байдарку. Хорошо подготовленный к сплаву мужчина был уверен в своих силах. Не исключено, что как раз самоуверенность сыграла с ним довольно злую шутку. Все участники группы были достаточно опытными туристами, на их счету несколько десятков сплавов по разным рекам Хабаровского края. Однако пренебрежение элементарными требованиями безопасности привело к трагедии, гибели человека. Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями АСЦ и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудниками полиции, следственных органов вернулся в Хабаровск вечером 19 сентября. Его бортом доставлены трое туристов и тело их товарища, погибшего во время сплава в Верхнебуреинском районе.

Сотрудники правоохранительных и следственных органов устанавливают обстоятельства случившегося, а сотрудники МЧС особо подчеркивают: это уже четвертый случай в этом году, когда спасателям приходится эвакуировать туристов, в том числе погибших, которые выходили на маршрут в составе незарегистрированных в МЧС России групп. Перед выходом на маршрут на реку Урми биробиджанская группа не прошла регистрацию в подразделениях МЧС России. Данный район труднодоступный. Наземным транспортом добраться невозможно из-за отсутствия автодорог и большой водности рек. Расстояние от краевой столицы до места нахождения туристов составило около 260 км. Руководство регионального центра МЧС России не первый год призывает органы власти всех уровней обратить внимание на проблему «дикого» туризма в регионах России, который не только зачастую заканчивается гибелью или травмами участников, но и требует колоссальных бюджетных затрат на поисково-спасательные и эвакуационные мероприятия.

Утром 21 сентября другой воздушный борт, самолет-амфибия Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, вылетел в Аяно-Майский район. На борту находились шестеро спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и все необходимое снаряжение для поиска и спасения людей. Поисковый вылет совершался по просьбе полицейских. По их информации, 10 сентября в период с 18 до 20 часов из бухты Алдома Охотского моря в рыболовецкий стан, который расположен в 5 километрах по направлению к селу Аян, вышла моторная лодка. В ней находились два жителя Сахалинской области. До настоящего времени к месту назначения они не прибыли. Средств связи при себе мужчины не имели. Самостоятельные поиски пропавших людей результатов не дали. Экипаж самолета-амфибии в ходе авиаразведки в Аяно-Майском районе прочесал около тысячи квадратных километров территории. С воздуха были осмотрены акватория Охотского моря и береговая черта. К сожалению, поиски положительных результатов не дали. Сотрудниками полиции продолжаются оперативно-следственные мероприятия по розыску пропавших мужчин.

20 сентября в район имени Лазо Хабаровского края убыла группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России для проведения поиска мужчины, который 19 сентября ушел на рыбалку в районе поселка Сукпай и не вернулся.

Спасатели МЧС призывают граждан быть более ответственными за свою жизнь и жизнь своих близких и здраво оценивать все риски таких путешествий. Собираясь в поход, на сплав, восхождение в горы и так далее, представители туристских организаций, туристских групп и самостоятельные туристы должны не позднее чем за 10 рабочих дней до начала туристского мероприятия проинформировать территориальное управление МЧС России по Хабаровскому краю о начале маршрута передвижения.

В уведомлении о туристском мероприятии требуется указать сведения о туристской организации, контактные данные ответственного представителя, инструктора-проводника или самостоятельного туриста, а также его близкого родственника или иного контактного лица (для туриста, совершающего одиночный маршрут). Также необходимо предоставить список участников туристского мероприятия с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства и контактного телефона каждого из участников. В уведомлении отражаются подробные сведения о маршруте: дата и время выхода и возвращения из путешествия, протяженность маршрута, контрольные точки следования с указанием мест ночёвок, отдыха, наличие опасных участков на маршруте (речные пороги, водопады, ледники, переходы по льду и иные участки). Кроме этого, следует указать наличие средств оказания первой помощи, средств связи или сигнальных средств, уточнить порядок выхода на связь группы или гражданина и другие данные. Перед выходом и после возвращения с маршрута ответственное лицо должно сообщить об этом в спасательную службу.

Сделать это можно несколькими способами, причем совершенно бесплатно. Отправить уведомление в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю можно по адресу электронной почты: operhab@mail.ru или обычным письмом с уведомлением на почтовый адрес: 680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а, либо просто позвонить по телефону: 8 (4212) 415-959.

Михаил Сергеев