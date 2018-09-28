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В Хабаровске влетят в небо 100 ракет и самолетов
В Хабаровске сегодня стартует региональное Первенство по авиационным свободнолетающим моделям и краевые соревнования по ракетомодельному спорту среди юношей и юниоров
Соревнования пройдут в центре технического творчества и продлятся до 30 включительно на аэродроме «Динамо», лётном поле ДОСААФ. Открытие соревнований в 10:30 у аэроклуба ДОСААФ.
Более пятидесяти юных спортсменов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Хабаровского муниципального района и района имени Лазо будут бороться за медали в девяти классах по авиационным свободнолетающим моделям и шести классах в ракетах.
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