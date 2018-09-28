Хабаровский край: Какие бабы, такое и лето

В Хабаровском крае жителей последняя неделя радует солнцем, хотя, по информации синоптиков, пусть и не было заморозков, но температура в дальневосточной столице ниже нормы на 2 градуса

Хабаровские синоптики уверены, что бабье лето впереди - в первой декаде октября, после прохождения циклона на выходных. В некоторых районах Хабаровского края установятся отрицательные температуры. А потом будут тёплые дни, столбик термометра поднимется до 16-17 градусов тепла.

Между тем, на Руси издавна «золотую пору» делили на несколько названий. Молодое бабье лето «стояло» в промежутке с 28 августа по 11 сентября. А старое – с 14 по 24 сентября.

Видимо, хабаровские синоптики открыли еще и дряхлое бабье лето. Уж очень это похоже на историю с резким увеличением пенсионного возраста.

Как говорят, какие бабы, такое и лето!

С увяданием природы, господа!