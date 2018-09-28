В Хабаровском крае с будущего года нуждающимся представителям КМНС рыбу власть обещала раздавать бесплатно

Начиная с 2019 года социально незащищенные категории граждан из числа коренных малочисленных народов Хабаровского края, которые не имеют возможности самостоятельно осуществлять вылова водных биологических ресурсов (лица преклонного возраста, инвалиды, одинокие и (или) беременные женщины и т.д.) смогут получить рыбную продукцию.

Расходы муниципальных образований края на закуп такой продукции для указанной категории граждан будут компенсироваться из краевого бюджета до 80% понесенных затрат.

Управлением по делам коренных малочисленных народов Севера министерства природных ресурсов края подготовлен соответствующий порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям края.