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В Хабаровском крае с будущего года нуждающимся представителям КМНС рыбу власть обещала раздавать бесплатно
Начиная с 2019 года социально незащищенные категории граждан из числа коренных малочисленных народов Хабаровского края, которые не имеют возможности самостоятельно осуществлять вылова водных биологических ресурсов (лица преклонного возраста, инвалиды, одинокие и (или) беременные женщины и т.д.) смогут получить рыбную продукцию.
Расходы муниципальных образований края на закуп такой продукции для указанной категории граждан будут компенсироваться из краевого бюджета до 80% понесенных затрат.
Управлением по делам коренных малочисленных народов Севера министерства природных ресурсов края подготовлен соответствующий порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям края.
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