В Хабаровске из-за проводки едва не сгорело общежитие

В Хабаровске около полуночи были срочно эвакуированы 150 жильцов общежития на улице Ангарская из-за сильного задымления.

Семь пожарных прибыли на место происшествия.

Причина задымления - короткое замыкание электропроводки. Открытого горения не наблюдалось. После проверки студентам вернулись в свои комнаты.

Проводка в советских общежитиях была, как правило рассчитана на пару осветительных приборов и калькулятор. Отопления пока не дали, видимо, не смотря на запреты, студент обогреваются при помощи калориферов и электрических плиток. Одним словом, жмемся мы друг к дружке, чтоб теплее стало.