Новости
В Хабаровске из-за проводки едва не сгорело общежитие
В Хабаровске около полуночи были срочно эвакуированы 150 жильцов общежития на улице Ангарская из-за сильного задымления.
Семь пожарных прибыли на место происшествия.
Причина задымления - короткое замыкание электропроводки. Открытого горения не наблюдалось. После проверки студентам вернулись в свои комнаты.
Проводка в советских общежитиях была, как правило рассчитана на пару осветительных приборов и калькулятор. Отопления пока не дали, видимо, не смотря на запреты, студент обогреваются при помощи калориферов и электрических плиток. Одним словом, жмемся мы друг к дружке, чтоб теплее стало.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 035
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 316
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 472
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 180
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136