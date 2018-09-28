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В Хабаровском крае женщину ограбил будущий крестьянин
В Хабаровском крае на железнодорожной платформе станции Бикин у женщины среди бела дня вырвали сумку из рук, а там телефон, документы, деньги, банковские карты, добра на 65 тысяч рублей.
Стражи правопорядка поймали грабителя. Им оказался 16-летний мальчик из села Покровка. Ребенок из всего наворованного потратил тысячу рублей.
Кстати, семья подростка полная с первого взгляда нормальная. Мальчик- студент агропромышленного техникума.
Стражами правопорядка возбуждено уголовное дело. С пацана взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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