В Хабаровском крае по данным Пенсионного возраста живут и здравствуют 111 женщин по имени Октябрина и один мужчина, котрого родители назвали Октябрь.

Самой страшей Октябрине в октябре испролнится 92 года. Он живет в городе Советская Гавань,

Самой молодой - 28 лет и она из поселка Ванино.

Большинство дам с этим именем и старше 60 лет. Наиболее часто так называли девочек с 20-х годов и вплоть до конца 50-х годов прошлого века.



