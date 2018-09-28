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В Хабаровском крае живут 111 Октябрин
В Хабаровском крае по данным Пенсионного возраста живут и здравствуют 111 женщин по имени Октябрина и один мужчина, котрого родители назвали Октябрь.
Самой страшей Октябрине в октябре испролнится 92 года. Он живет в городе Советская Гавань,
Самой молодой - 28 лет и она из поселка Ванино.
Большинство дам с этим именем и старше 60 лет. Наиболее часто так называли девочек с 20-х годов и вплоть до конца 50-х годов прошлого века.
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