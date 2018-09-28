В Хабаровске силовики штурмом взяли квартиру с уголовниками

В Хабаровске силовики штурмом взяли квартиру в Волочаевском городке, где были задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве своего приятеля.

Мужчину выписали из больницы, нужно было делать ремонт, и он пригласил помочь двух приятелей. В один из вечеров хабаровчане обмывали очередные достижения в ремонте квартиры. К слову, у всех «специалистов по ремонту» уголовное прошлое. Беседовали-беседовали, да поссорились. Итогом матерного диспута стала смерть одного из гостей. Его выбросили из окна.

В каком состоянии находится их приятель - жив или нет, хабаровчане не догадались и продолжали выпивать. В Скорую помощь и в полицию позвонили случайные прохожие.

Полицейские постучали в дверь, но им никто не открывал. В итоге квартиру взяли штурмом, выломав замок.

Хозяина квартиры оставили на месте, а двоих его приятелей – мужчин 41 года и 35 лет – увезли в отделение.

Вину хабаровчане не признают. Они утверждают, что их приятельвыпал из окна по собственной неосторожности, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».