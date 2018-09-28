В Хабаровске пройдут Дни узбекской и таджикской культур





В Хабаровске с 1 октября 2018 года в 17:00 часов в Доме народного творчества (ул. Фрунзе, 63) под национальные мелодии раскроются в своем многообразии Дни узбекской и таджикской культур.

Дни узбекской и таджикской культур в Хабаровском крае пройдут с 1 по 7 октября 2018 года при поддержке Министерства культуры Хабаровского края, Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры и Ассоциации национальных культур Хабаровского края. В празднике примут участие творческие коллективы, солисты, мастера декоративно-прикладного искусства Узбекистана и Таджикистана, а так же гости из других регионов, из г. Рязани и г. Новосибирска: Зулайхо Кадирова – председатель узбекской национально – культурной автономии «Алмаз», Ихтиандр Кадиров – солист ансамбля «Все свои», режиссер продюсерской компании «Алмаз» и Заместитель Председателя координационного Совета при Генеральном консульстве Республики Таджикистан в г. Новосибирске. Мухамади Гайратович Давлатов.

Программа

Дней узбекской и таджикской культур в

Хабаровском крае



1 октября, понедельник

17:00 -18:30 Открытие Дней узбекской и таджикской культур в Хабаровском крае

Концертная программа.

Инсталляция художественных ремесел и предметов быта

Узбекистана и Таджикистана

Мастер – классы

Дегустация национальных сладостей по старинным рецептам

Дом народного творчества, (ул. Фрунзе, 63)





4 октября, четверг

11:00 – 12:00 Концертная программа «Воспевая Родину душою…»

Зулайхо и Ихтиандр Кадировы.

Дом ветеранов, (ул. Кирова, 3)

17:00- 18:30 Круглый стол «Социокультурная адаптация и интеграция

трудовых мигрантов в региональное сообщество»



Дальневосточный институт управления РАНХиГС, «Точка кипения», (ул. Муравьева – Амурского, 33)





5 октября, пятница

13:00-14:30 Книжная выставка

Открытый урок по созданию узбекского орнамента «Эко Икат»

Кадирова Зулайхо – председатель узбекской национально – культурной автономии «Алмаз» (г. Рязань)

Хабаровская краевая библиотека им. Н.Д. Наволочкина, (ул.Ленинградская, 25)

6 октября, суббота

10:30 - 12:30 Кинозавтрак

Праздничная программа, посвященная Дням узбекской культуры

Просмотр кинофильмов узбекских режиссеров.

Кинотеатр «Совкино» (ул. Муравьева – Амурского,34)

7 октября, воскресенье

16:00 -17:30 Просмотр фильма на таджикском языке с синхронным переводом

Кинотеатр «Совкино» (ул. Муравьева – Амурского,34)

