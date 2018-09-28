Новости
В Хабаровске пройдут Дни узбекской и таджикской культур
В Хабаровске с 1 октября 2018 года в 17:00 часов в Доме народного творчества (ул. Фрунзе, 63) под национальные мелодии раскроются в своем многообразии Дни узбекской и таджикской культур.
Дни узбекской и таджикской культур в Хабаровском крае пройдут с 1 по 7 октября 2018 года при поддержке Министерства культуры Хабаровского края, Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры и Ассоциации национальных культур Хабаровского края. В празднике примут участие творческие коллективы, солисты, мастера декоративно-прикладного искусства Узбекистана и Таджикистана, а так же гости из других регионов, из г. Рязани и г. Новосибирска: Зулайхо Кадирова – председатель узбекской национально – культурной автономии «Алмаз», Ихтиандр Кадиров – солист ансамбля «Все свои», режиссер продюсерской компании «Алмаз» и Заместитель Председателя координационного Совета при Генеральном консульстве Республики Таджикистан в г. Новосибирске. Мухамади Гайратович Давлатов.
Программа
Дней узбекской и таджикской культур в
Хабаровском крае
1 октября, понедельник
17:00 -18:30 Открытие Дней узбекской и таджикской культур в Хабаровском крае
Концертная программа.
Инсталляция художественных ремесел и предметов быта
Узбекистана и Таджикистана
Мастер – классы
Дегустация национальных сладостей по старинным рецептам
Дом народного творчества, (ул. Фрунзе, 63)
4 октября, четверг
11:00 – 12:00 Концертная программа «Воспевая Родину душою…»
Зулайхо и Ихтиандр Кадировы.
Дом ветеранов, (ул. Кирова, 3)
17:00- 18:30 Круглый стол «Социокультурная адаптация и интеграция
трудовых мигрантов в региональное сообщество»
Дальневосточный институт управления РАНХиГС, «Точка кипения», (ул. Муравьева – Амурского, 33)
5 октября, пятница
13:00-14:30 Книжная выставка
Открытый урок по созданию узбекского орнамента «Эко Икат»
Кадирова Зулайхо – председатель узбекской национально – культурной автономии «Алмаз» (г. Рязань)
Хабаровская краевая библиотека им. Н.Д. Наволочкина, (ул.Ленинградская, 25)
6 октября, суббота
10:30 - 12:30 Кинозавтрак
Праздничная программа, посвященная Дням узбекской культуры
Просмотр кинофильмов узбекских режиссеров.
Кинотеатр «Совкино» (ул. Муравьева – Амурского,34)
7 октября, воскресенье
16:00 -17:30 Просмотр фильма на таджикском языке с синхронным переводом
Кинотеатр «Совкино» (ул. Муравьева – Амурского,34)
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