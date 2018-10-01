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Хабаровчанка завоевала серебряную медаль в чемпионате «EvroSkills - 2018»
Олеся Будко, студентка Хабаровского технологического колледжа, завоевала серебряную медаль в чемпионате «EvroSkills - 2018» в Будапеште (Венгрия) в компетенции «Технология моды».
Прошлой весной в V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы - 2017» по стандартам WorldSkills в Краснодаре Олеся заняла 1-е место в российском финале и 2 место в борьбе с иностранными конкурсантами в компетенции «Технология моды».
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