Хабаровчанка завоевала серебряную медаль в чемпионате «EvroSkills - 2018»





Олеся Будко, студентка Хабаровского технологического колледжа, завоевала серебряную медаль в чемпионате «EvroSkills - 2018» в Будапеште (Венгрия) в компетенции «Технология моды».

Прошлой весной в V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы - 2017» по стандартам WorldSkills в Краснодаре Олеся заняла 1-е место в российском финале и 2 место в борьбе с иностранными конкурсантами в компетенции «Технология моды».