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В Хабаровске в автобусном ДТП пострадало пять человек
В Хабаровске пострадало 5 человек в Ддорожно-транспортном проишествии, котороеустроил водитель автобуса №85 в Индустриальном районе.
Водитель автобуса №85, двигаясь по улице в сторону улицы Индустриальная, врезался в автобус №25. После чего автобус №85, продолжая неконтролируемое движение, совершил столкновение с автобусом №1, в то время, когда водитель осуществлял посадку пассажиров на остановке общественного транспорта «Мелькомбинат».
В результате ДТП пострадали 5 человек - кондуктор автобуса маршрута №10, 4 пассажира автобуса маршрута №85, в их числе две девушки 16 лет. Все пострадавшие госпитализированы.
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