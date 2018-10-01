В Хабаровске состоится акция «Искусство в защиту животных»

В Хабаровске 7 октября на Квартире Паши Кейзера (ул. Карла Маркса, 91, ТЦ Большая Медведица) состоится благотворительная акция «Искусство в защиту животных».

Дальневосточная столица на несколько часов станет частью Всероссийской акции "Рок в защиту животных". С 17-00 до 22-00 дарить хорошее настроение вам будут ведущий TonyGood, группы Broadway и "Кушаем Шоу".

Развлекательную программу наполнят цирковые номера команды INSART и фокусы от ТИМа. Алексей Флекс поиграет с вами в Good Games, а Кирилл Ключник поразит своим умением рифмовать в такт музыке любые слова.

В программе примут участие также ребята из студии «Я в танцах» и шоу-группа «Перфоманс».

И это еще не все! На сцене выступят собаки-танцеваки с зажигательными номерами. В Вэлком зоне будут работать собаки канис-терапевты, обнять которых сможет любой желающий! Придет команда Зенненхундов со своими хозяевами, и у вас будет прекрасная возможность узнать, кто же это такие

Опытные грумеры кинологического центра Мистер Пес покажут мастер-класс, как из красивой собаки сделать собаку прекрасную! А профессионалы ветеринарных Клиник «Дружок» и «Пес и Кот» расскажут, как помочь животным в экстренных ситуациях.

На тот случай, если вы решили завести четвероногого друга, в Вэлком Зоне будут кураторы со своими питомцами на пристройство, которые подробно расскажут о характере подопечных.

В конкурсной программе вас ждут призы от хоккейной команды «Амур», ювелирного магазина Эппл, магазинов «Мартовский Кот», «Кот Матроскин», «Матроскин 27», Винного Дома Inkerman.

«И под занавес вишенка на торт: все это великолепие вы сможете посетить БЕСПЛАТНО! Вход свободный, но не забудьте взять с собой звонкие монетки и шелестящие купюрки в копилку для наших подопечных кому сколько не жалко, за фото с канис-терапевтом, например :)», - пишут зоозащитники в социальной сети.