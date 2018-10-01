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В Хабаровске пьяный мужчина по неосторожности убил женщину
Прокуратура Индустриального района Хабаровска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В судебном заседании установлено, что в июне 2018 года хабаровчанин, управляя автомобилем своей знакомой, находясь в состоянии опьянения, нарушил правила дорожного движения, и в районе ул. Суворова Хабаровска выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на металлическое ограждение и металлическую опору рекламного щита. В результате ДТП хозяйка машины, находившаяся в салоне указанного автомобиля, получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте.
В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, а также принес свои извинения потерпевшей стороне.
Дело рассмотрено в особом порядке.
Суд приговорил автолюбителя к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишил его на 2 года 11 месяцев права управления транспортными средствами.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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