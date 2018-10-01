Первый в Хабаровском крае академический научный институт празднует 50-летие

В Хабаровске 2-5 октября 2018 г. пройдёт Всероссийская научная конференция, посвященная 50-летию Института водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО РАН. В юбилейной конференции примут участие ученые с России, Монголии, Китая, Республики Корея, Японии, Индонезии.

На конференции обсудят новые результаты исследований по трансформации природных комплексов, обусловленной постоянно возрастающей антропогенной нагрузкой. Обсудят экологические и геоэкологические проблемы региона, поиск новых решений и подходов при оценке опасных природных явлений разного масштаба и уровня, возникающих в регионах Дальнего Востока и Восточной Азии.

ИВЭП ДВО РАН организован на основании распоряжения Совета министров РСФСР от 11 июля 1968 г. № 1434-р и постановления Президиума Академии наук СССР от 26 июля 1968 г. № 563. Первоначально носил название Хабаровский комплексный научно-исследовательский институт, основателем и первым директором был член-корреспондент АН СССР Александр Степанович Хоментовский.

В 1988 г. институту присвоено его современное название и определены направления исследований: выяснение закономерностей формирования поверхностных и подземных вод, комплексная оценка водных ресурсов суши, разработка научных основ их рационального использования и управления; исследование экосистем Дальнего Востока с целью рационального использования биологических ресурсов, экологическая оценка антропогенного воздействия на наземные и водные экосистемы.

Институт работает над решением фундаментальных научных проблем динамики природной среды под влиянием природных и антропогенных факторов. Выявлены закономерности формирования гидрологического режима р. Амур и рельефа Приамурья, ресурсов поверхностных и подземных вод, лесов и болот юга Дальнего Востока. Дана оценка современного состояния и установлены факторы, определяющие разнообразие животного и растительного мира региона, антропогенных преобразований экосистем югаДальнего Востока; обосновано создание сети особо охраняемых природных территорий. Разработаны теоретические основы и методика проведения эколого-географической экспертизы территории, принципы и методы создания карт экологического содержания.

Институт сотрудничает с научно-исследовательскими организациями Японии, Китая, Республики Корея, Монголии, Индонезии и других стран. В последние годы среди международных проектов были программы по оценке влияния пожаров на торфяные болота в границах Среднеамурской низменности в условиях глобальных изменений климата, по изучению влияния р. Амур на экосистему Охотского моря, по исследованию экологии редких видов животных и растений.

Институт проводит экологическую экспертизу, осуществляет экологический аудит, оказывает консультационные услуги.