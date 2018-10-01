В Хабаровский край прибыли представители дома боевых искусств «Ниппон Будокан»

В Официальном доме приемов Хабаровского края прошла встреча с представителями японского дома боевых искусств «Ниппон Будокан» и Российского Союза боевых искусств.

Гости прибыли для участия в фестивале «Будокан», который пройдет в столице региона 3 октября. Участников встречи приветствовал и.о. министра физической культуры и спорта Хабаровского края Всеволод Мохирев:

«Мы надеемся, что проведение подобных мероприятий с участием зарубежных гостей даст нам возможность уделить еще большее внимание единоборствам, которые традиционно развиваются на территории Дальнего Востока. Мы приложим все усилия, чтобы эти виды спорта продолжали развиваться и дальше. Мы могли бы укреплять наше сотрудничество в сфере популяризации боевых искусств».

«Будокан» - визитная карточка Японии. Мастера боевых искусств тренируются и проводят соревнования для зрителей. Обычно фестиваль проходит в арене «Ниппон Будокан» в центре Токио.

Каждый год японская делегация демонстрирует культуру традиционных боев в крупнейших городах мира. В России «Будокан» проходил всего один раз: в 2014 году в Москве. Теперь принимать гостей из Страны восходящего солнца будет Хабаровск. 46 представителей японского дома боевых искусств «Ниппон Будокан» проведут показательные выступления и мастер-классы по девяти традиционным для Японии видам единоборств: кюдо (стрельба из лука), нагината, сёриндзи-кэмпо, дзюкэндо (штыковой бой), сумо, кэндо, айкидо, каратэ-до, дзюдо.

«В этот раз мы представляем только часть обменов в рамках проведения года Японии в России. Помимо японских боевых искусств мы также практикуем занятия чайной церемонией, искусство аранжировки цветов, танцы, театр кабуки. Все это было представлено на различных мероприятиях в вашей стране. Считаю, что до этого у нас еще не было такой возможности, когда можно было бы представить культуру наших стран с разных сторон», - отметил председатель совета директоров «Ниппон Будокан» Хидэо Усуи.

Напомним, фестиваль японских боевых искусств «Будокан» пройдет 3 октября в УКСК стадиона имени Ленина с 18:00 до 20:30. Подробная информация доступна в инстаграм-аккаунте события. Вход свободный.