Хабаровский край получит 70 млн рублей на переоборудование физкультурно-оздоровительных комплексов

Сразу два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа (ФОКОТ) в Хабаровском крае планируется оборудовать уже к 2019 году. По инициативе партии «Единая Россия» из средств федерального бюджета будет профинансирована закупка нового оборудования для оснащения физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, расположенных в поселке Бычиха Хабаровского района, а также в городе Хабаровске по адресу – ул. Флегонтова, 2а.

Об условиях поддержки уже возведенных Физкультурно–оздоровительных комплексов шла речь в ходе видеоселекторного совещания с регионами, которое провела заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Ольга Баталина.

Предполагается, что на условиях софинансирования, из федерального бюджета на оборудование ФОКОТов в Хабаровском крае будет выделено порядка 70 млн рублей.

По словам секретаря Хабаровского регионального отделения «Единой России» Сергея Луговского, повышение качества спортивной инфраструктуры остается одной из ключевых задач Партии.

«Развитие спортивной отрасли в регионе на протяжении многих лет остается одной из приоритетных задач, которые ставит перед собой партия «Единая Россия». И сегодня мы можем смело говорить о том, что в нашем регионе заложена основательная база для успешного развития физической культуры. Именно благодаря этому Хабаровский край остается одним из самых спортивных субъектов страны – недаром, именно здесь проходят крупнейшие международные спортивные состязания и чемпионаты», - подчеркнул Луговской.

Он также напомнил, что с 2006 по 2017 год на территории страны успешно был реализован партийный проект «Единой России» «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов».

«Только на территории Хабаровского края за эти годы открылись несколько десятков спортивных сооружений – бассейны, спортивные центры и физкультурные площадки, которые призваны сделать увлечение спортом и здоровым образом жизни массовым. Всего за эти годы на территории страны было построено и успешно функционируют более 700 такого рода объектов», - уточнил Луговской.

В краевом министерстве физической культуры и спорта выразили уверенность, что переоборудование физкультурно-оздоровительных сооружений позволит повысить качество занятий физической культурой, привлечь большее число школьников и жителей региона к активным занятиям спортом.

«В рамках обновления материально-технической базы ФОКОТов в Хабаровском крае запланировано устройство спортивного ядра, которое включает беговую дорожку, площадку для воркаута, хоккейную коробку и другие сооружения, а также возведение универсальных игровых площадок на базе комплексов», - уточнили в министерстве.