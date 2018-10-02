В Хабаровске организуют сбор теплых вещей для бездомных

Хабаровская краевая общественная организация "Милосердие" проведет в Хабаровске благотворительную акцию "От сердца к сердцу". 7 октября на Комсомольской площади с 10 до 16 часов волонтеры будут принимать вещи и другую натуральную помощь для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

На сегодняшний день, по неофициальным данным, в Хабаровском крае насчитывается более двух тысяч человек, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это связано с миграцией людей в поисках работы, с освобождением из мест лишения свободы, махинациями в сфере купли-продажи жилья, с семейно-бытовыми проблемами, а также утерей документов.

"В день проведения акции на Комсомольской площади перед Успенским собором будет стоять автобус "Милосредия". Куда любой желающий сможет принести теплые вещи, обувь, продукты, лекарства, предметы личной гигиены. Все, что может помочь бездомным людям пережить зиму", - рассказали организаторы акции.

Отметим, для оказания помощи бездомным, уже год действует приют «НочлежХа» на 72 места. Приют является местом, в котором, придя с улицы, человек может получить помощь: теплый ночлег, горячее питание, одежду, проезд к ПМЖ и самое главное, шанс не стать бездомным, вернуться к жизни в обществе. Ежедневно автобус «Милосердие» привозит туда от 15 до 50 человек, оказавшихся на улице, большую часть которых составляет иногородние.