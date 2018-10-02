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В Хабаровском крае пройдет Этнографический Диктант
На площадках Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Бикина, Вяземского, Советской Гавани и других населенных пунктах Хабаровского края 06 октября в 11.00 состоится Региональный Этнографический Диктант (РЭД)
Важными задачами данного проекта являются - приобщение к культурным ценностям и развитие дружеских межнациональных связей и обучение различных категорий населения основам этнографической грамотности.
Учредитель Проекта – министерство культуры Хабаровского края.
Организаторы Проекта – КГАУК «КНОТОК», Хабаровская краевая общественная организация «Ассамблея народов Хабаровского края», Краевая общественная организация «Ассоциация национальных культур Хабаровского края».
В Хабаровске Региональный Этнографический Диктант пройдет на трех площадках:
- Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС (ул. Муравьева-Амурского, 33)
- Хабаровский Государственный институт культуры (ул. Краснореченская, 112)
- Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры (ул. Фруензе, 69а)
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