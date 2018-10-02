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Жителям Хабаровского района показали «Золотые россыпи»
В Хабаровском районе прошел первый межрайонный разножанровый фестиваль «Золотые россыпи»
Участниками первого фестиваля стали более тридцати исполнителей из 11 поселений Хабаровского района. Поддержать их приезжали руководители культурно-досуговых учреждений и главы поселений.
Победителями творческого празднества в номинации стали квартет «Медуница» из Некрасовки (руководители Тамара Занегина и Владимир Щербаков), Олеся Василевич из села Восточного и Виктория Донкан из Сикачи-Аляна, покорившая жюри и публику песней на нанайском языке. Также были распределены призовые места. Лучшими стали Людмила Степанова из Мичуринского, Наталья Гагарина из Князе-Волконского, житель Корфовского Сергей Прокопенко и Сотниковы Константин и Жанна из Ильинки.
Этот фестиваль стал новым творческим проектом Хабаровского района, и зачин прошел успешно. Мероприятие будет е
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