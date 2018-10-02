Жителям Хабаровского района показали «Золотые россыпи»

В Хабаровском районе прошел первый межрайонный разножанровый фестиваль «Золотые россыпи»

Участниками первого фестиваля стали более тридцати исполнителей из 11 поселений Хабаровского района. Поддержать их приезжали руководители культурно-досуговых учреждений и главы поселений.

Победителями творческого празднества в номинации стали квартет «Медуница» из Некрасовки (руководители Тамара Занегина и Владимир Щербаков), Олеся Василевич из села Восточного и Виктория Донкан из Сикачи-Аляна, покорившая жюри и публику песней на нанайском языке. Также были распределены призовые места. Лучшими стали Людмила Степанова из Мичуринского, Наталья Гагарина из Князе-Волконского, житель Корфовского Сергей Прокопенко и Сотниковы Константин и Жанна из Ильинки.

Этот фестиваль стал новым творческим проектом Хабаровского района, и зачин прошел успешно. Мероприятие будет е