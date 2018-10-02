В Хабаровском крае ищут медь и золото

Росгеология завершает второй этап работ на перспективном на золото и медь Ямтульском участке в Хабаровском крае

АО «Дальневосточное ПГО» (г. Хабаровск, входит в состав государственного холдинга Росгеология) подводит предварительные итоги полевого сезона по участку Ямтульский, расположенному в центрально-восточной части Хабаровского края.

Работы на перспективной на медь и золото территории проводятся за счет федерального бюджета и рассчитаны на три года (2017-2019 гг). Заказчиком по проекту выступает Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу. До конца 2019 года хабаровским специалистам необходимо выявить рудные объекты меди и золота с промышленными параметрами, локализовать и оценить прогнозные ресурсы металлов по категории Р2, а также разработать рекомендации по дальнейшей геологоразведке здесь.

На сегодняшний день на участке общей площадью 121 км2 полностью опоискована северная, северо-восточная, восточная и юго-западная части. Пройдено более 270 километров геолого-поисковых маршрутов, проведены литохимические поиски масштаба 1:25000. Все материалы отправлены на лабораторное исследование. Из-за отдаленности и труднодоступности участка силами АО «Дальневосточное ПГО» на территории Ульчского муниципального района края в пределах изучаемой площади уже построено 92 километра дорог.

Перспективный золото-рудно-россыпной узел, к которому приурочена Ямтульская площадь, был выделен в результате геологического доизучения территории в масштабе 1:200 000, которое проводилось в период с 2004 по 2007 гг. Объект относится к Пильдо-Лимурийскому золоторудному району Нижнеамурской металлогенической зоны, приуроченной к поясу развития гранитоидов Западно-Сихотэ-Алинской складчатой области.