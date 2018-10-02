В Хабаровском крае стартует благотворительный телемарафон «Спеши творить добро»

Благотворительный марафон «Спеши творить добро» пройдет в Хабаровском крае с 15 октября по 15 ноября. Жители края могут помочь нуждающимся детям-инвалидам. Истории о них в течение месяца будут выходить в эфире и на портале телеканала «Губерния».

«Акция проходит в Хабаровском крае в пятый раз и уже стала доброй традицией. Ее цель - привлечь внимание общества к проблемам детей-инвалидов и оказать им посильную помощь дополнительно к государственной. Собранные средства пойдут на покупку средств реабилитации и передвижения, а также вещей, которые позволяют сделать жизнь лучше. Это велосипеды, беговые дорожки, вертикализаторы, коляски, тренажеры, ходунки, слуховые аппараты, мебель, ноутбуки, планшеты, электронные книги, развивающие игры. Помощь в рамках телемарафона в этом году получат более 200 семей и городов и районов края, которые воспитывают таких детей», - отметила начальник управления по вопросам семейной политики и социального развития Губернатора и Правительства края Наталия Гребенюк.

К участию в благотворительной акции приглашаются банки, страховые компании, организации различных форм собственности, просто неравнодушные граждане. Денежные средства можно перечислись на расчетный счет Хабаровского краевого отделения Российского детского фонда. Пожертвования принимаются в отделениях: РЕГИОБАНК-Филиал ОАО Банка «ФК Открытие», Дальневосточный филиал ОАО «Акционерный коммерческий банк «Росбанк», Дальневосточный банк Сбербанка России, Банк ВТБ без взимания комиссии. Если помощь оказывается конкретному ребенку, то необходимо указать его имя в платежном документе.

Перечислить деньги можно и при помощи СМС-сообщений. Для этого необходимо отравить слово ТЕПЛО на номер 7522. Это единый номер для всех операторов связи («МТС», «Мегафон», «Билайн», «ТЕЛЕ 2»). Стоимость одного СМС-сообщения 50 рублей. Также благотворители могут передать необходимые вещи семье ребенка или принести их в отделение РДФ по адресу: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 53. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (4212) 21-37-54.

Информация о поступивших и израсходованных денежных средствах будет размещаться в эфире и на портале телеканала «Губерния», и на сайте Хабаровского краевого отделения РДФ.

Акция проходит в Хабаровском крае с 2010 года и проводится раз в два года. В прошлом телемарафоне приняли участие свыше 200 предприятий и организаций,

30 индивидуальных предпринимателей, более 400 физических лиц. Было собрано свыше 6 млн рублей, в том числе посредством СМС-сообщений 1,2 млн рублей. Помощь получили 224 ребенка.