В Хабаровском крае проходят Дни узбекской и таджикской культур

В первый день октября в Хабаровске зазвучали узбекские и таджикские национальные мелодии. Зрители, пришедшие в Дом народного творчества на церемонию открытия Дней узбекской и таджикской культур, попали в восточную сказку. В выставочном зале развернулась экспозиция декоративно-прикладного и народного искусства из предметов быта, ковровых изделий, узбекских национальных костюмов, декоративных тканей и музыкальных инструментов.

На церемонии открытия присутствовали начальник управления по реализации государственной национальной политики Министерства внутренней политики и информации Хабаровского края Александр Ивагин и заместитель председателя координационного совета при генеральном консульства Республики Таджикистан в городе Новосибирске Мухамади Давлятов. «Хотелось бы поблагодарить всех, кто готовил этот общий праздник. Я давно работаю в России и замечаю, что чем дальше вглубь страны, тем лучше, отзывчивее люди. – Отметил в приветственном слове Мухамади Гайратович. – Я думаю, что это первая ласточка для всех, и мы дальше будем продолжать нашу работу и никаких проблем между нами нет и не будет, а любые проблемы мы будем решать».

Программа Дней культур очень насыщена. Уже 3 октября в Дворце детского творчества «Маленький принц» пойдут мастер-классы по созданию узбекского орнамента, а 4 октября в пансионате для пожилых людей состоится концерт «Воспевая родину Душою…» посвященный Дню пожилого человека. В субботу и воскресенье в кинотеатре «Совкино» будут показаны фильмов узбекских и таджикских режиссеров.

«Дальний Восток многонациональный регион и перед нами стоит важная задача формирования уважительного отношения к национальным культурам и этносам, проживающим на территории Хабаровского каря. Благодаря таким мероприятиям мы познаём культуру, традиции и обычаи народов, проживающих в регионе – отметила директор Дома народного творчества Варвара Данилова. - Во все времена культура и искусство объединяли многонациональное общество».

После торжественной церемонии гости праздника отведали разнообразные угощения узбекской и таджикской кухонь, где аромат рассыпчатого плова, сливался со сладким запахом восточных сладостей и фруктов.

По мнению организаторов мероприятия, оно будет способствовать сплочению молодого и старшего поколения национально-культурных автономий, а также укреплению дружеских отношений между народами, проживающими в регионе.

Дни узбекской и таджикской культур в Хабаровском крае пройдут с 1 по 7 октября 2018 года при поддержке Министерства культуры Хабаровского края, Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры и Ассоциации национальных культур Ха