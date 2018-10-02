Проектом Центра протонно-лучевой терапии в Хабаровске займется специальная рабочая группа

В Хабаровске состоялась рабочая встреча Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с руководством АО «Русатом Хэлскеа» и представителями группы компаний «Регион». Стороны обсудили ход реализации проекта по созданию центра протонно-лучевой терапии в Хабаровске. Шла речь о механизмах финансирования, выборе поставщика оборудования. По оценкам компании «Русатом Хэлскеа», на строительство объекта можно выйти уже в следующем году. Площадка под новое учреждение на территории краевого клинического центра онкологии уже подготовлена. Строительство может занять 2 года, после чего начнется монтаж оборудования. Первых пациентов центр сможет принять в 2023 году. Объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей.

Сергей Фургал подчеркнул, что такое медицинское учреждение необходимо региону. Пока аналогичный центр в России есть только в Санкт-Петербурге, при этом он является частным.

«Хабаровский край был и остается центром высокотехнологичной медицины на Дальнем Востоке. У нас нет никаких сомнений, что протонный центр должен работать именно у нас и быть государственным учреждением. Во-первых, создание такого центра поможет существенно продвинуться в решении президентских задач по снижению смертности. Во-вторых, Хабаровск станет еще и центром подготовки и притяжения квалифицированных кадров. Работать в таком учреждении захотят многие специалисты», - подчеркнул Сергей Фургал.

Губернатор поручил создать в Правительстве края специальную рабочую группу по реализации проекта.

Напомним, что в сентябре этого года АО «Русатом Хэлскеа» (интегратор госкорпорации Росатом в области радиационных технологий в медицине) совместно с группой компаний «Регион» подали предложение в адрес Правительства Хабаровского края о заключении концессионного соглашения по данному проекту.