В Хабаровске дама - автолюбительница сбила трех школьниц на зебре

В Хабаровске около дома на улице Малиновского, 37 трезвая женщина-автолюбительница сбила трех школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как уверяла стражей правопорядка женщина, причиной дорожно-транспортного происшествия послужило то, что её ослепило транспортное средство.

Двое детей госпитализированы, одна девочка отпущена домой.