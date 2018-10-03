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В Хабаровске дама - автолюбительница сбила трех школьниц на зебре
В Хабаровске около дома на улице Малиновского, 37 трезвая женщина-автолюбительница сбила трех школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе.
Как уверяла стражей правопорядка женщина, причиной дорожно-транспортного происшествия послужило то, что её ослепило транспортное средство.
Двое детей госпитализированы, одна девочка отпущена домой.
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