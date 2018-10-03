В Хабаровской семинарии пройдет встреча с представителями министерства социальной защиты и Пенсионного фонда

В актовом зале Хабаровской духовной семинарии 7 октября в 13:00 для прихожан храмов, семей, являющихся подопечными отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии, и всех желающих пройдет встреча с представителями министерства социальной защиты Хабаровского края и Пенсионного фонда России.

Встреча пройдет в формате «вопрос-ответ»: каждый участник сможет задать интересующий вопрос о мерах государственной поддержки населения, условиях получения социальных пособий, льгот, субсидий, пенсий по инвалидности, стипендии и т.п.

Мероприятие проводится сектором поддержки семьи отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии в рамках реализации проекта «Семя» Международного грантового конкурса малых грантов «Православная инициатива–2018».