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Комсомольчанин, упав в канализацию, два дня звал на помощь,
В Комсомольске-на-Амуре горожанин случайно упал в коллектор на улице Культурная: не заметил щель между бетонными плитами и оказался в колодце.
Два дня просидел мужчина, замурованным в вонючем колодце. Хоть и улица Культурная, но район пустынный. Да и колодец находится рядом с трассой. Шум мимо проезжающих автомобилей глушили крики о помощи.
Если бы не мимо проходящая девушка, видимо мужчина погиб в коллекторе.
Девушка позвонила в МЧС, приехали спасатели, вскрыли коллектор и вытащили мужчину.
От услуг Скорой помощи мужчина отказался.
Сколь же должно «упасть в эту бездну», чтобы городские чиновники, наконец, стали следить за хозяйством?
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