Комсомольчанин, упав в канализацию, два дня звал на помощь,

В Комсомольске-на-Амуре горожанин случайно упал в коллектор на улице Культурная: не заметил щель между бетонными плитами и оказался в колодце.

Два дня просидел мужчина, замурованным в вонючем колодце. Хоть и улица Культурная, но район пустынный. Да и колодец находится рядом с трассой. Шум мимо проезжающих автомобилей глушили крики о помощи.

Если бы не мимо проходящая девушка, видимо мужчина погиб в коллекторе.

Девушка позвонила в МЧС, приехали спасатели, вскрыли коллектор и вытащили мужчину.

От услуг Скорой помощи мужчина отказался.

Сколь же должно «упасть в эту бездну», чтобы городские чиновники, наконец, стали следить за хозяйством?