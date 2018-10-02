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В Хабаровске пройдет турнир на миллион
МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" в рамках проведения III Дальневосточного форума предпринимателей проводит "Турнир на МИЛЛИОН" по игре "Денежный поток". Победителям будут вручены 3 сертификата на право заключения с Фондом договора микрозайма на следующих условиях:
- сумма микрозайма ? до 1 000 000 рублей под 1 % годовых на срок до трех лет;
- цель микрозайма – приобретение основных средств, пополнение оборотных средств, участие в торгах (аукционах);
- отсрочка платежа по основному долгу и процентам не предусмотрена.
Прочие условия микрозайма, а также требования по обеспечению исполнения обязательств по возврату микрозайма определяются выбранной победителем программой финансирования Фонда и договором микрозайма.
Турнир будет проходить 11,12 и 13 октября 2018 г. по адресу ул. Ленина, 85, МАУК Городской дворец культуры, разыгрывается по одному сертификату в день.
С подробными условиями Турнира можно ознакомиться здесь.
С условиями и порядком предоставления микрозаймов можно ознакомиться здесь.
Контакты Фонда: г. Хабаровск, ул. Запарина, 51, тел. (4212) 75-27-75, 75-27-77.
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