В Хабаровске пройдет турнир на миллион

МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" в рамках проведения III Дальневосточного форума предпринимателей проводит "Турнир на МИЛЛИОН" по игре "Денежный поток". Победителям будут вручены 3 сертификата на право заключения с Фондом договора микрозайма на следующих условиях:

- сумма микрозайма ? до 1 000 000 рублей под 1 % годовых на срок до трех лет;

- цель микрозайма – приобретение основных средств, пополнение оборотных средств, участие в торгах (аукционах);

- отсрочка платежа по основному долгу и процентам не предусмотрена.

Прочие условия микрозайма, а также требования по обеспечению исполнения обязательств по возврату микрозайма определяются выбранной победителем программой финансирования Фонда и договором микрозайма.

Турнир будет проходить 11,12 и 13 октября 2018 г. по адресу ул. Ленина, 85, МАУК Городской дворец культуры, разыгрывается по одному сертификату в день.

С подробными условиями Турнира можно ознакомиться здесь.

С условиями и порядком предоставления микрозаймов можно ознакомиться здесь.

Контакты Фонда: г. Хабаровск, ул. Запарина, 51, тел. (4212) 75-27-75, 75-27-77.