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В Хабаровском крае выбрали лучшие практики социально-экономического развития
В Хабаровске состоялось заседание конкурсной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в 2018 году.
Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив и направлен на решение социально-экономических проблем на территории субъектов Российской Федерации через выявление, отбор, описание и тиражирование лучших региональных и муниципальных практик и инициатив.
Жюри рассмотрело проекты в нескольких номинациях: развитие человеческого капитала, а также туристического потенциала региона; создание необходимых условий, направленных на рост экономического потенциала региона; условий проживания и улучшения качества жизни населения, а также для развития бизнеса на селе, для развития волонтерской (добровольческой) деятельности.
Всего на участие в конкурсе подано 30 заявок, из них допущены к участию в региональном этапе 17.
На заседании конкурсной комиссии были представлены уже действующие проекты с значительным опытом реализации и конкретными результатами.
Среди них особо можно выделить Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур», научно-популярный интернет-журнал «Бутылка Клейна», краевую профильную смену «Созвездие Skills», практику социального обслуживания социально незащищенных лиц и инвалидов «Реабилитация инвалидов на дому», движение «Планета тайга» по популяризации Хабаровского края и просвещению населения, «Бизнес-школу» в Верхнебуреинском районе и многие другие.
13 проектов стали победителями регионального этапа и представят Хабаровский край на федеральном этапе всероссийского конкурса. Торжественное награждение состоится в марте 2019 года на Российском инвестиционном форуме в городе Сочи.
Напомним, что в прошлом году победителями федерального этап конкурса стали два проекта от Хабаровского края, которые затем были включены в «Магазин верных решений» от Агентства стратегических инициатив и рекомендованы к распространению в субъектах Российской Федерации.
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