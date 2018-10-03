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В Хабаровске билетный шулер «заработал» на отпускниках 600 тысяч рублей
В Хабаровске в течение трех лет 28-летний мужчина вел группу «Билетница» в социальной сети, где предлагал купить авиабилеты для зарубежных путешествий гораздо ниже рыночной стоимости.
В разгар летнего сезона клиенты «Билетницы» начали получать письма от руководителя сервиса закрытии фирмы и аннулировании их билетов на самолёт.
Хабаровчанин компенсировал недостающие суммы из средств, полученных от других клиентов. В какой-то момент билетная пирамида рухнула, махинатор направил уведомления о прекращении деятельности и аннулировании билетов. Деньги за приобретенные билеты возвращены двадцати потерпевшим не были.
В ходе предварительного следствия следователями Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте доказана причастность обвиняемого к 19 фактам мошенничества. Общий ущерб, причиненный гражданам, превысил 600 тысяч рублей.
В настоящее время следственным отделом Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте уголовные дела, возбужденные по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации направлены в Индустриальный районный суд города Хабаровска. Максимальная санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Решения суда обвиняемый будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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