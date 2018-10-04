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Хабаровчанам рассказали о духовных поисках в грузинском ккинематографе
В Хабаровской духовной семинарии состоялась лекция грузинского киноведа, руководителя представительства Международного кинофорума (МКФ) «Золотой Витязь» в Грузии Дали Окропиридзе на тему «Духовные поиски в грузинском кинематографе».
Встреча в семинарии завершила цикл лекций — ранее слушателями лектория стали около тысячи человек не только из краевой столицы, но и из населенных пунктов Хабаровского района, Переяславки, а также сестры Петропавловского женского монастыря.
Фильмы, показанные в ходе лектория, рассказывали зрителю о святынях, культуре, традициях, глубине духовного подвига грузинского народа.
Дали Окропиридзе отмечает, что язык кино может оказать большое влияние на души людей: «Если зажженный факел бросить в лес, то будет пожар, а если огонь использовать с умом, то он принесет большую пользу. Так же и кинематограф. Сейчас со всех сторон нас бомбардирует пустота. Это безумно, но очень много из того, что показывает телевидение, делается ради денег. Из нас хотят сделать покупателей товара, которые не задумываются о его содержании. Нам нужно защищать себя и нашу молодежь от этой пустоты.
В чем сегодня причина войн? Деньги! Видно, что люди любят деньги больше, чем Бога. Поэтому, я думаю, что сегодня фильмы, ставшие классикой не только грузинского кинематографа, но и мирового, такие как «Мольба», «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, «Мелодии Верийского квартала» Георгия Шенгелая, остаются актуальным и сегодня. Быть может, увидев их, люди одумаются.
Современная проблема — отсутствие в нас святости, которая дается только через покаяние. Нам надо молиться и подражать величайшим святым, которых и у русского, и у грузинского народа, слава Богу, немало», — говорит киновед.
Лекции грузинского киноведа, руководителя представительства Международного кинофорума (МКФ) «Золотой Витязь» в Грузии, Дали Окропиридзе прошли в городах и поселках Хабаровского края в рамках передвижного просветительского лектория «Духовные основы православной культуры», ставшего победителем грантового конкурса «Православная инициатива».
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