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В Хабаровском крае около Поклонного креста будут разводить угрей
В районе имени Лазо Хабаровского края строят завод по воспроизводству угря. Около Поклонного креста, что по дороге к селу Бичевая, оборудуют 30 бассейнов. Планируемый срок запуска производства – весна 2019 года.
Общая стоимость проекта составит около 1,3 млрд рублей, из них половина собственные средства инвестора, другая половина банковские кредит
«Это наши люди, это наша заработная плата, соответственно, все вытекающие последствия», - рассказал глава района им. Лазо Владимир Сорокин.
С реализацией в том числе этого проекта в районе планируют частично решить проблему безработицы.
«Порядка 320 человек будут устроены и плюс сопутствующие специальности. Я имею ввиду водителей, охрану, логистику и другие производства - порядка 500 человек. Это здорово для нас. У нас крупное производство, например, это молочный завод в Переяславке, там работают порядка 530 человек. Если говорит по хорской «Буренке», то на сегодняшний день там работают около 380 человек. А здесь будет 500 с лишним – это здорово, мы закроем все вопросы в части трудоустройства», - рассказал глава района им. Лазо Владимир Сорокин.
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