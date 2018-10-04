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В Хабаровске уголовница внаглую залезла мужчине в штаны
В Хабаровске мужчина пригласил немного погостить знакомую даму-уголовницу. Малость попили-побеседовали, а мужчина уж очень оказался слабосильным на предмет выпивки, а может просто беседа была утомительной. Где беседовал, там тот муж и уснул. Воспользовавшись случаем, дама и залезла ему в штаны.
Конечно, многие припомнят всякие немецкие любовные фильмы, однако, никакого отношения к эротике манипуляции хабаровчанки не имели. Ограбила она мужчину, забрав из кармана брюк банковскую карту, на которой было 35 тысяч рублей.
В поисках вора помогли записи видеонаблюдения. После их изучения полицейские задержали гостью потерпервшего. Позже выяснилось, что женщину уже не раз привлекали к уголовной ответственности за кражу и заведомо ложный донос.
Женщина как-то заметила, какой код вводит ее знакомый, когда покупал продукты в магазине. Потом просто воспроизвела его и сняла деньги. Против женщины завели уголовное дело. На время расследования с хабаровчанкин взяли подписку о невыезде.
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