В Хабаровске обсудят проблемы развития и закрепления малого бизнеса на Дальнем Востоке

Сформирована программа III Дальневосточного форума предпринимателей, который пройдет в Хабаровске с 10 по 13 октября 2018 года. Об основных мероприятиях и ключевых спикерах деловой площадки сегодня на пресс-конференции рассказали представители оргкомитета: заместитель министра экономического развития края – начальник управления формирования региональной политики улучшения делового климата Юрий Рыбко и заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению делового климата края, председатель правления общественной организации «Ассоциация рестораторов Хабаровского края» Андрей Веретенников.

«В этом году мы поменяли форматы площадок и расширили географию форума. Так, например, 10 октября в КДЦ «Созвездие» состоится Муниципальный экономический форум, участниками которого станут представители территорий, как Хабаровского края, так и других регионов Дальнего Востока. Наша цель - обсудить возможности роста местной экономики, с учетом практических аспектов. Ряд площадок создан как раз для того, чтобы представить конкретные инструменты, чтобы развиваться и работать более эффективно», - отметил Юрий Рыбко.

Также, по его словам, в ходе круглых столов, дискуссионных площадок и питч сессий планируется охватить широкий круг вопросов, волнующих малый бизнес: «Одна из важнейших задач дальнейшего экономического развития макрорегиона - закрепление малого бизнеса на Дальнем Востоке. Тех, льгот и преференций, которые работают сейчас – явно недостаточно. Необходим конструктивный диалог и поиск решений для прорыва вперед».

Одним из нововведений форума станет розыгрыш «Турнир на миллион» от Фонда поддержки малого бизнеса Хабаровского края. Представители МСП – участники деловой площадки смогут получить сертификат на дальнейшее развитие в размере 1 млн рублей под 1% годовых! Также в рамках форума состоится региональный этап национальной премии «Бизнес – Успех». Свои идеи и проекты завили 20 участников: 16 предпринимателей и 4 муниципальных образования.

«Участие в Национальной премии – это возможность рассказать о своем бизнесе широкому кругу людей, среди которых: представители власти, банкиры и инвесторы. Победители получают не только награды, но уникальные возможности, в том числе обучение в «Сколково», - подчеркнул Андрей Веретенников.

Отметим, что программа постоянно дополняется с учетом интересов и предложений предпринимателей. Все обновления можно отследить с помощью мобильного приложения «Event.Rocks» для электронного нетворкинга. После его установки, у пользователей также появится возможность общаться в чате, задавать вопросы спикерам, назначать встречи партнерам.