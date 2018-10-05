В Хабаровске пройдет международная Конференция, посвященная развитию малого бизнеса

В Хабаровске 6 декабря начнется VI Международная Конференция «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации».

Основным инициатором проведения данной Конференции традиционно выступает Минэкономразвития России, реализующее государственную программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, одним из основных приоритетов которой является экспортная деятельность и интернационализация бизнеса.

Активную поддержку в реализации мероприятий Конференции оказывают профильные институты развития – Российский экспортный центр, Корпорация МСП, Фонд содействия инновациям, Фонд развития промышленности, общественные объединения и организации российских предпринимателей, различные международные и двусторонние структуры - Консорциум Enterprise Europe Network – Россия, Американская торговая палата в России, Российско - Германская Внешнеторговая палата.

Оператором Конференции на национальном уровне выступает Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса.

В рамках Конференции планируется организация и проведения различных дискуссионных и презентационных мероприятий, посвященных актуальным проблемам и вызовам процесса интернационализации российского малого и среднего бизнеса, повышения конкурентоспособности на глобальных рынках, а также выставка экспортного потенциала бизнеса и субъектов Российской Федерации, биржа контактов.

Применяемые различными странами к России санкции привели, с одной стороны, к ограничениям деятельности на многих рынках, но, с другой стороны, открыли новые возможности и направления внешнеэкономической деятельности, а также расширили возможности открытия и развития производств для российского бизнеса на внутреннем рынке. В результате многие малые и средние предприятия, в т.ч., инновационные и высокотехнологичные, стали рассматривать новые рынки (Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и т.д.) в качестве серьезной стратегической альтернативы развития.

Именно поэтому одним из приоритетных направлений всех дискуссий в рамках Конференции станет тематика выхода на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и развития успешного взаимодействия с деловыми партнерами из стран региона.

В Конференции примут участие свыше 800 человек из 60 субъектов Российской Федерации, а также представители не менее 5 зарубежных стран. Мероприятие поддержано Министерством экономического развития Российской Федерации, общественными объединениями предпринимателей "ОПОРА России" и "Деловая Россия", представителями деловых кругов, заинтересованными в развитии и укреплении внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными партнерами.

В пленарном заседании Конференции примут участие Министр экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкин, Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт, руководство Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.



