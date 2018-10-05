Угроза бешенства: В Хабаровском районе продолжается нашествие лис

В селе Тополево Хабаровского района ночью на частное подворье забежала дикая лиса. Дворовая собака вступилась защищать хозяйскую территорию. Услышав рычание и визг животных, хозяева стали звонить на 112, пытались вызвать спасателей, стражей правопорядка, однако никто не отреагировал.

Стоит напомнить, что из-за нашествия лис, а это единственные из псовых, кто может переносить бешенство, « на лапах», в селе Тополево был летом установлен карантин из-за угрозы распространения этого опасного заболевания.

Из-за того, что никто из «защитников» мирного населения так и не пожаловал, хозяину подворья пришлось убить лису лопатой.

К сожалению, домашние животные из-за безалаберности хозяев не были привиты от бешенства.