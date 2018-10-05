Новости
Угроза бешенства: В Хабаровском районе продолжается нашествие лис
В селе Тополево Хабаровского района ночью на частное подворье забежала дикая лиса. Дворовая собака вступилась защищать хозяйскую территорию. Услышав рычание и визг животных, хозяева стали звонить на 112, пытались вызвать спасателей, стражей правопорядка, однако никто не отреагировал.
Стоит напомнить, что из-за нашествия лис, а это единственные из псовых, кто может переносить бешенство, « на лапах», в селе Тополево был летом установлен карантин из-за угрозы распространения этого опасного заболевания.
Из-за того, что никто из «защитников» мирного населения так и не пожаловал, хозяину подворья пришлось убить лису лопатой.
К сожалению, домашние животные из-за безалаберности хозяев не были привиты от бешенства.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 156
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 343
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 513
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 204
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136