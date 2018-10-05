Хабаровский край готов к переходу на цифровое вещание

В Хабаровском крае развивается высококачественное цифровое телерадиовещание. Данная работа ведется в рамках реализации федеральной целевой программы. Согласно документу, с 2019 года аналоговое телевидение, сигнал которого могут принимать любые телевизоры вне зависимости от года выпуска и наличия цифрового ресивера, будет отключено.

«Цифровое ТВ – это новый этап развития телевидения во всем мире. Оно приходит на смену аналоговому телевещанию, которое значительно уступает цифровому большим количеством каналов, возможностью дополнительных функции, а самое главное качеством картинки и звука. На сегодняшний день прием 10 цифровых эфирных телеканалов осуществляется в 278 населенных пунктах края. Таким образом, просмотр первого мультиплекса, в который входят «Первый Канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России» и «ТВ Центр» имеют 98% жителей региона», - рассказал и.о. министра информационных технологий и связи края Сергей Федоров.

С января 2019 года после полномасштабного запуска всех объектов цифрового эфирного телевизионного вещания количество таких каналов увеличится до 20. Жители смогут принимать высококачественный сигнал «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ», которые, согласно федеральной программе, вошли во второй пакет телеканалов.

«В тех населенных пунктах края, где эфирное цифровое вещание остается недоступным, активно распространяется спутниковое телевидение в цифровом формате. Региональные власти совместно с операторами – «НТВ-ПЛЮС» и «Орион Экспресс» разработали программу, благодаря которой жители края смогут приобрести комплекты спутникового оборудования по льготной цене и бесплатно смотреть оба мультиплекса. По всем вопросам подключения, а также стоимости оборудования жители могут обращаться за разъяснениями в сельские и районные администрации», - пояснил Сергей Федоров.

Напомним, основной этап развития цифрового телевидения начался в 2009 году, когда в России приступили к реализации крупнейшего в современной истории проекта отрасли связи. Была построена инфраструктура цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, позволяющая 98,4% населения страны принимать 20 обязательных общедоступных телевизионных каналов в цифровом качестве.