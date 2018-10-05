Новости
В Хабаровском районе уродился овес
В Хабаровском районе завершена уборка зерновых. По сравнению с прошлым годом аграрии нарастили площади выращиваемой продукции вдвое – с 1990 гектаров до 4060 гектаров.
Урожайность по Хабаровскому району выше, чем в среднем по Хабаровскому краю – 23,8% против 19,9%.
Самый высокий результат по урожайности зерновых в целом у сельхозпредприятия «Колос» - 25,9%. В общей структуре лучше всего уродился овес, лидер по этому показателю – ООО «Даниловка».
Продолжается уборка картофеля. Из крупных сельхозпроизводителей хорошие результаты показало ООО «СХП «Колос»: с 52 гектаров накопано 1040 тонн с урожайностью 200 центнеров с гектара. На начало месяца показатель урожайности по Хабаровскому району в целом составил 182 центнера с гектара, тогда как по Хабаровскому краю – 166 центнеров с гектара.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 156
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 343
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 513
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 204
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136