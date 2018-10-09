В Хабаровске обнаружили труп ветерана Великой Отечественной Войны

В Хабаровске 94-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной Войны проживала вместе с родственниками в переулке Краснореченский.

Пенсионерка последнее время жаловалась, что устала жить, говорила: «Скорее бы на тот свет». Однако, ни родственники, ни соседи не придавали значение.

Подгадав, пока в квартире никого не будет, пожилая хабаровчанка покончила с собой.

По заключению судмедэкспертов она скончалась от механической асфиксии. По факту гибели старушки проводится проверка, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.