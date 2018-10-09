В Хабаровске погиб парень, обвиняемый в педофилии

В Хабаровске на 11-летнююю школьницу напал неизвестный мужчина в переулке Яхонтовый на Красной Речке, избил и, если бы его не спугнули прохожие, то изнасиловал ребенка.

По подозрению в педофилии был арестован 22-летний парень. В отношении него возбудили уголовное дело, заключили на время следствия в изолятор временного содержания.

Через некоторое время его обнаружили повешенным в камере. Парня в бессознательном состоянии вытащи ли из петли и доставить в краевую клиническую больницу № 2. Около двух месяцев он находился в коме. В это время с него сняли все обвинения.

Родные 22-летнего хабаровчанина внимание на отбитые пятки (они были практически черные) и голову парня. Это может быть следствием пытки называемой «Сушка».

При этой пытке бьют резиновой дубинкой, и если бедра после пары ударов немеют, и боль немного притупляется, то удары по пяткам с каждым разом становятся все более ощутимые.