В Хабаровском крае уголовник зарезал мать

В поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края 60-летняя женщина и ее 36-летний сын - уголовник пили - беседовали в частном доме. Слово за слово, поругались из-за того, что дама стала ругать ребенка, что он тунеядец и не женат.

Мужчина был неоднократно был судим, провел в местах лишения свободы свыше 15 лет.

Подозрения в причинах его холостой жизни уголовник воспринял однозначно, вспылил, схватил нож и ударил мамашу в живот. Женщина скончалась на месте.

Стражи правопорядка задержали мужчину. По ходатайству следствия он арестован. Главной причиной того, что он убил родную мать, он считает количество выпитого.