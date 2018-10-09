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В Хабаровском крае уголовник зарезал мать
В поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края 60-летняя женщина и ее 36-летний сын - уголовник пили - беседовали в частном доме. Слово за слово, поругались из-за того, что дама стала ругать ребенка, что он тунеядец и не женат.
Мужчина был неоднократно был судим, провел в местах лишения свободы свыше 15 лет.
Подозрения в причинах его холостой жизни уголовник воспринял однозначно, вспылил, схватил нож и ударил мамашу в живот. Женщина скончалась на месте.
Стражи правопорядка задержали мужчину. По ходатайству следствия он арестован. Главной причиной того, что он убил родную мать, он считает количество выпитого.
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