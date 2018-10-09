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В Комсомольске-на-Амуре едва не погибли дети пьяных родителей
В Комсомольске-на-Амуре случайные прохожие увидели двух детей 3-х и 5-ти лет, игравших на балконе квартиры, расположенной на четвертом этаже. Малыши вставали на табуретку, выглядывали на улицу.
Горожане позвонили спасателям, приехали пожарные, оперативно по аватолестнице поднялись на балкон и эвакуировали детей.
Теперь с родителями будет работать инспекция по делам несовершеннолетних - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал komcity.ru
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