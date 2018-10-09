В Комсомольске-на-Амуре едва не погибли дети пьяных родителей

В Комсомольске-на-Амуре случайные прохожие увидели двух детей 3-х и 5-ти лет, игравших на балконе квартиры, расположенной на четвертом этаже. Малыши вставали на табуретку, выглядывали на улицу.

Горожане позвонили спасателям, приехали пожарные, оперативно по аватолестнице поднялись на балкон и эвакуировали детей.

Теперь с родителями будет работать инспекция по делам несовершеннолетних - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал komcity.ru