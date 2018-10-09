Москвичи рейтингово обосновали наличие счастья в Хабаровске

Жители Хабаровска явно не понимают своего счастья, не признаются, что живут хорошо и сытно в самом солнечном городе России. И отчего их тянет в Краснодарский край?

Как утверждают москвичи, пока еще дальневосточная столица занимает 28-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Столичные специалисты уверены, что в городе, который «вдоль Амура белым парусом» жители в среднем имеют на руки 49410 трублей, свидетельствуют результаты РИА Новости. Стоит добавить, что соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора составляет 2. 22.

При этом город обетованный Краснодар поднялся только на 25-ю строчку. Правда, Владивосток оккупировал 24-ю строчку. Лидер же рейтинга - Южно-Сахалинск. Там в среднем люди получают 81,7 тысячи рублей. Москва краснокаменная скромно занимает 5-е место.