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В Хабаровске установили рекорд по подключению к теплу
В Хабаровске установили новый рекорд . И это не танцевальный или спортивный, а тем более экономический подвиг.
Впервые за 25 лет отопительный сезон начался 8 октября. Самая ранняя дата за– 25 сентября, самая поздняя – 5 октября.
Только к 18-му октября будут подключены квартиры обычных хабаоровчан.
А тут еще закупленные мэрией Хабаровска автобусы не приехали в срок. Поставщик не смог вовремя привезти в Хабаровск автобусы на газе. Партия новых автобусов обошлась городскому бюджету в 87 млн рублей..
Ну и вдобавок еще одна неприятность.
Говорят, что мистер "Снег имеет свойство таИть" - начальник дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска утром пришел на службу в сопровождении сотрудников полиции.
Через некоторое время сотрудники покинули управление.
Ходят слухи, что в квартире начальника управления ранее прошел обыск. Так что г-н Соколов вовремя покинул пост градоначальника. То ли еще будет! А может и не будет!
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