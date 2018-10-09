В Хабаровске установили рекорд по подключению к теплу

В Хабаровске установили новый рекорд . И это не танцевальный или спортивный, а тем более экономический подвиг.

Впервые за 25 лет отопительный сезон начался 8 октября. Самая ранняя дата за– 25 сентября, самая поздняя – 5 октября.

Только к 18-му октября будут подключены квартиры обычных хабаоровчан.

А тут еще закупленные мэрией Хабаровска автобусы не приехали в срок. Поставщик не смог вовремя привезти в Хабаровск автобусы на газе. Партия новых автобусов обошлась городскому бюджету в 87 млн рублей..

Ну и вдобавок еще одна неприятность.

Говорят, что мистер "Снег имеет свойство таИть" - начальник дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска утром пришел на службу в сопровождении сотрудников полиции.

Через некоторое время сотрудники покинули управление.

Ходят слухи, что в квартире начальника управления ранее прошел обыск. Так что г-н Соколов вовремя покинул пост градоначальника. То ли еще будет! А может и не будет!