В Хабаровске прошла акция, посвященная юбилею писателя Владислава Крапивина

В Хабаровской краевой детской библиотеке им. Н.Д. Наволочкина состоялась краевая акция, посвященная 80-летнему юбилею писателя В.П. Крапивина.

Мероприятие организовано ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина в партнерстве с Почтой России.

Владислав Петрович Крапивин – один из самых известных детских писателей современной России. Среди его произведений – и волшебные сказки для малышей, и фантастические истории о параллельных мирах огромной Вселенной, и реалистическая проза о жизни подростков.

Дети приняли участие в мероприятии «Капитан книжных морей», а затем подписали почтовые открытки с сюжетами произведений В.П. Крапивина, которые будут направлены в адрес писателя.

Почтовые отправления вручат юбиляру в день рождения – 14 октября 2018 года.