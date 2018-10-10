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В Хабаровске прошла акция, посвященная юбилею писателя Владислава Крапивина
В Хабаровской краевой детской библиотеке им. Н.Д. Наволочкина состоялась краевая акция, посвященная 80-летнему юбилею писателя В.П. Крапивина.
Мероприятие организовано ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина в партнерстве с Почтой России.
Владислав Петрович Крапивин – один из самых известных детских писателей современной России. Среди его произведений – и волшебные сказки для малышей, и фантастические истории о параллельных мирах огромной Вселенной, и реалистическая проза о жизни подростков.
Дети приняли участие в мероприятии «Капитан книжных морей», а затем подписали почтовые открытки с сюжетами произведений В.П. Крапивина, которые будут направлены в адрес писателя.
Почтовые отправления вручат юбиляру в день рождения – 14 октября 2018 года.
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