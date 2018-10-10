В Хабаровске музыку от Чайковского до Битлз исполнят на альпийском роге

21 октября впервые в Хабаровске выступит один из ведущих музыкальных коллективов России камерный оркестр Игоря Лермана и уникальный исполнитель на духовых инструментах Аркадий Шилклопер с программой "Игра без правил".

Аркадий Шилклопер - талантливый «духовик», джазмен и экспериментатор. А еще он единственный в России, кто смог освоить альпийский рог так, что в Швейцарии его признали едва ли не лучшим музыкантом, играющим на этом непростом инструменте. Благодаря высочайшему техническому искусству, редкой для исполнителя на духовых инструментах виртуозности, выдающемуся дару импровизатора, мастерству солиста и ансамблиста он выдвинулся в число ведущих отечественных джазменов.

В программе музыкального вечера:

П. Чайковский Русский танец из балета «Лебединое озеро»,

П. Маккартни – Yesterday,

Э. Григ - В пещере горного короля (Пер Гюнт, Сюита №1, соч. 46),

М. Огинский - Полонез «Прощание с Родиной» ля-минор,

Дж. Уильямс - Мелодия из кинофильма «Список Шиндлера»,

И.Альбенис – Легенда,

И. Брамс – Ф. Крейслер Венгерский танец

и другие произведения с разных стилях.