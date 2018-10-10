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В Хабаровске музыку от Чайковского до Битлз исполнят на альпийском роге
21 октября впервые в Хабаровске выступит один из ведущих музыкальных коллективов России камерный оркестр Игоря Лермана и уникальный исполнитель на духовых инструментах Аркадий Шилклопер с программой "Игра без правил".
Аркадий Шилклопер - талантливый «духовик», джазмен и экспериментатор. А еще он единственный в России, кто смог освоить альпийский рог так, что в Швейцарии его признали едва ли не лучшим музыкантом, играющим на этом непростом инструменте. Благодаря высочайшему техническому искусству, редкой для исполнителя на духовых инструментах виртуозности, выдающемуся дару импровизатора, мастерству солиста и ансамблиста он выдвинулся в число ведущих отечественных джазменов.
В программе музыкального вечера:
П. Чайковский Русский танец из балета «Лебединое озеро»,
П. Маккартни – Yesterday,
Э. Григ - В пещере горного короля (Пер Гюнт, Сюита №1, соч. 46),
М. Огинский - Полонез «Прощание с Родиной» ля-минор,
Дж. Уильямс - Мелодия из кинофильма «Список Шиндлера»,
И.Альбенис – Легенда,
И. Брамс – Ф. Крейслер Венгерский танец
и другие произведения с разных стилях.
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