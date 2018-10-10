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Модернизацию сельских домов культуры обсудят в Хабаровске
13 октября в Хабаровске состоится Всероссийское совещание по вопросу реализации проекта «Культура малой Родины». В мероприятии примут участие заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова, депутат Госдумы РФ Ольга Казакова, а также руководители органов исполнительной власти в сфере культуры Сибири и Дальнего Востока.
Проект «Культура малой Родины» направлен, в первую очередь, на модернизацию домов культуры и клубов в сельской местности. Особенно это актуально для малых городов, районных центров и сел, где, зачастую, клубы являются единственными учреждениями культуры. Они объединяют в себе библиотеки, досуговые центры, музеи, площадки для развития народного творчества, а также являются центрами коммуникации для граждан.
По данным министерства культуры Хабаровского края, в прошлом году в реализации проекта приняли участие 16 домов культуры из Вяземского, Комсомольского, Советско-Гаванского, Ванинского, Амурского, Солнечного, Хабаровского и Охотского районов. На эти цели из федеральной казны было выделено более 11,6 млн рублей. При этом финансирование из регионального бюджета составило более 3,5 млн рублей.
Благодаря выделенным средствам в «Центр социальной культуры «Родник» поселка Эльбан Амурского района приобретены театральные кресла, активный акустический комплект и светодиодный прожектор. В «Культурно-досуговом центре» села Дружба Хабаровского района появилась профессиональная акустическая система, новый занавес и механизм для него, а также проектор и вокальная радиосистема.
«Сегодня Федеральный проект «Культура малой Родины» ставит задачу поддержать и повысить качество работы учреждений культуры. Инициатива призвана разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований», - отметил и.о. заместителя Председателя Правительства края - министр культуры Хабаровского края Александр Федосов.
В этом году проекте участвуют уже 33 дома культуры из 14 районов Хабаровского края. Предусмотрено финансирование в размере 13,5 млн рублей.
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