В Хабаровском районе ищут возможность обеспечить теплом жителей Бычихи

В Хабаровском районе АО «Санаторий Уссури» в качестве ресурсоснабжающей организации с помощью собственной мазутной котельной предоставлял услугу горячего водоснабжения для жителей домов №№ 1, 3 по улице Санаторная в селе Бычиха с 2016 года. Однако в настоящее время АО «Санаторий Уссури» прекратил предоставление жителям данной услуги из-за финансовых трудностей.

О факте прекращения предоставления горячего водоснабжения и о причинах, связанных с принятием данного решения, АО «Санаторий Уссури» не уведомлял ни жителей указанного жилищного фонда, ни администрацию Хабаровского муниципального района. Между тем, в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» собственники или иные законные владельцы объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, планирующие вывод их из эксплуатации, не менее чем за один год до планируемого вывода обязаны уведомить орган местного самоуправления о сроках и причинах вывода указанных объектов из эксплуатации).

Следует также отметить, что прекращение со стороны АО «Санаторий Уссури» горячего водоснабжения жителей может быть рассмотрено, как административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.23. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) (дела данной категории подведомственны краевому органу государственного жилищного надзора).

В настоящее время администрацией Хабаровского муниципального района совместно с МУП «Новатор» прорабатывается вопрос о технических вариантах оказания жителям указанных домов услуги горячего водоснабжения посредством монтажа автономного источника выработки ресурса (мобильной котельной) с целью дальнейшего приобретения и установки необходимого для данных целей оборудования. Предполагаемая цена вопроса – более 2 миллионов рублей.