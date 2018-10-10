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В Хабаровском районе появился судья всероссийского уровня по тхэквондо ВТФ
Председатель коллегии судей Федерации тхэквондо Хабаровского края, член комиссии пхумсэ Союза тхэквондо России от ДФО и по совместительству глава Восточного сельского поселения Хабаровского района Павел Маковецкий аттестован для обслуживания Чемпионата и Первенства России и других официальных всероссийских турниров.
Это произошло на Всероссийском техническом и судейском семинаре по тхэквондо ВТФ (пхумсэ) Союза тхэквондо России, проходившем 5-7 октября во Владивостоке. Из всех 12 судей ДФО аттестацию на право осуществлять судейство на уровне России получили только Павел Маковецкий и представитель Приморского края. Всероссийский судейский семинар является ежегодным и обязательным мероприятием для повышения уровня и квалификации как начинающих, так и опытных судей. В учебном занятии приняли участие около 30 судей, тренеров и спортсменов из Приморского, Хабаровского краёв, Республики Саха-Якутия. В их числе были представители с. Некрасовка Хабаровского района: старший тренер сборной Хабаровского края по пхумсэ Юлия Мешалкина со своей подопечной, входящей в основной состав сборной страны, Александрой Стрик. Семинар проводился в рамках подготовки к Чемпионату Мира по пхумсэ-2018, который состоится 15-18 ноября на Тайване), а также Чемпионату и Первенству России по пхумсэ-2019. Руководитель семинара, председатель судейской коллегии пхумсэ Союза Тхэквондо России Проскурнёв С.Ю. отметил, что по уровню развития дисциплины пхумсэ Дальневосточный Федеральный округ - один из наиболее развитых в России регионов. По материалам ОО "Федерация тхэквондо г. Владивостока"
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