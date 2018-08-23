Трутнев поддержал идею переноса столицы ДФО во Владивосток

Предложение президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность придания Владивостоку статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) подготовят до конца года.Об этом сообщил полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев. Он отметил, что с такой идеей к нему обратился врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, и, по мнению вице-премьера, у Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить.

«Решение о том, какой город будет официальной столицей округа, принимает президент Российской Федерации. Я готов поддерживать это предложение, но считаю, что ему надо обсудить это с главой администрации президента Антоном Эдуардовичем Вайно, с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым и, уже получив их позицию, обращаться к главе государства», - сказал Трутнев, добавив, что до конца года подготовить доклад президенту вполне реально.

По мнению полпреда президента, основанием для такого предложения является то, что в части инвестиционной привлекательности и возможностей развития Приморье уже сегодня реально является столицей Дальнего Востока.

Он напомнил о реализации в регионе проекта судостроительного комплекса "Звезда", предприятиях в области сельского хозяйства, в том числе с участием компании "Русагро", о проектах строительства Находкинского завода минеральных удобрений и Восточного нефтехимического комплекса.

Потенциально эти проекты в несколько раз превосходят объемы новых проектов, реализуемых в Хабаровском крае", - добавил Трутнев. По его словам, Приморье превосходит Хабаровский край в 5-10 раз по различным показателям в сфере инвестиций. В частности, если в Хабаровском крае в рамках всех форм поддержки реализуется 83 проекта на 251 млрд рублей, то в Приморье речь идет об инвестициях в 879 проектов на сумму 1,8 трлн рублей.

Трутнев также отметил, что особое значение для развития Дальнего Востока будут иметь создание научно-технологического и инновационного кластера на острове Русский, развитие Дальневосточного федерального университета. Кроме того, по его словам, "особый шарм" региону придает проведение Восточного экономического форума, в котором ежегодно принимают участие руководители крупнейших компаний и главы государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Хабаровск - трудовой регион. Я глубоко уважаю людей, живущих в Хабаровском крае, но в этом регионе у нас практически нет новых крупных проектов. Владивосток, Приморский край сегодня развиваются быстрее. Наконец, мы все прекрасно понимаем, что именно Владивосток - это "восточные ворота" России», - добавил полномочный представитель президента.

Он сообщил, что если Вайно одобрит это предложение, то в регион будет направлена рабочая группа для изучения того, что необходимо сделать, сколько это стоит, какие ресурсы для этого потребуются, как сделать так, чтобы это не было просто формальным переездом чиновников, а привело к развитию Приморья.